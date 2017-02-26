Стролл и Вольфф станут основными владельцами «Мерседеса» в «Ф-1». Тото покинет пост главы команды (Auto Bild)

Исполнительный директор «Мерседеса» уйдет с поста руководителя команды «Формулы-1», сообщают Auto Bild и F1-Insider.

По информации немецкой прессы, Вольфф продолжит работу в качестве члена наблюдательного совета команды.

Также сообщается, что «Даймер» перестанет быть основным владельцем команды в «Ф-1». Большая часть коллектива будет принадлежать Вольффу и владельцу Лоренсу Строллу – последний получит долю в команде в обмен на акции своей компании. По версии Auto Bild, назначение бывшего главы «Мерседес-АМГ» Тобиаса Моерса на пост исполнительного директора «Астон Мартин» стало частью данного плана.

Неясно, как сложится судьба другой команды Стролла – , которая с сезона-2021 будет выступать в «Формуле-1» как «Астон Мартин». Не исключено, что коллектив станет младшей командой для «Мерседеса».

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