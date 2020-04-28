АПЛ возобновится 17 июня матчами «Ман Сити» – «Арсенал» и «Астон Вилла» – «Шеффилд» (The Telegraph)

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На сегодняшнем собрании клубов АПЛ было принято решение о дате возобновления сезона, сообщает The Telegraph.

Рестарт Премьер-лиги произойдет 17 июня двумя отложенными матчами 28-го тура: «Манчестер Сити»«Арсенал» и «Астон Вилла»«Шеффилд Юнайтед». Так у всех клубов лиги будет сыграно по 29 матчей.

30-й тур начнется 20 июня и пройдет в течение выходных. Возможно также проведение одного матча 19 июня.

В АПЛ уже были проведены три раунда тестирования на коронавирус. Было выявлено 12 случаев заражения.

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