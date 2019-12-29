Экс-помощник Гвардиолы: «Месси сможет играть в полузащите как Хави через несколько лет»

Доменек Торрент, бывший ассистент главного тренера «Манчестер Сити» , высказался о форварде «Барселоны» .

– Это лучший футболист, которого вы когда-либо видели?

– Несомненно. Для меня Лео неповторим. Я не думаю, что когда-нибудь увижу что-либо подобное в своей жизни. Кроме того, он играет на высоком уровне на протяжении 15 лет. Лео лучший даже в тот день, когда не в лучшей форме. Плохая игра для Лео – это два ассиста и пара движений, которые приведут ко взятию ворот. Я видел потрясающих футболистов, но никто не оставался в элите 15 лет, как он.

– Считаете ли вы, что у него есть еще несколько лет карьеры?

– Да, спокойно. Он очень умный игрок. Лео часто опускается, чтобы получить мяч в середине поля. Через несколько лет он мог бы играть как , если бы захотел. Он не теряет мяч, отдает голевые передачи и заботится о своем теле на протяжении всей своей карьеры. Когда Месси естественным путем начнет терять скорость, он может играть на месте центрального полузащитника или где-либо еще, при этом у него все получится, – заявил Торрент.