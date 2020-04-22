Победы «Баварии» и «Дортмунда», коронавирус у Бакаева, Брагин примет СКА, Ла Лигу можно возобновить 8 июня и другие новости утра

1. В очередном туре Бундеслиги «Бавария» забила 5 мячей «Айнтрахту» и сохранила 4-очковый отрыв от «Боруссии». Дортмундцы, в свою очередь, обыграли «Вольфсбург», а «Байер» на выезде разобрался с менхенгладбахской «Боруссией» (Хавертц снова разрывал) и ворвался в зону Лиги чемпионов.

Левандовски забил в 5-м матче подряд. Он и Иммобиле – лучшие бомбардиры топ-5 лиг Европы с 27 голами. У Мюллера 17 ассистов в чемпионате, это лучший результат в лигах топ-5. А вот у Санчо 16 голевых передач в 25 матчах Бундеслиги, это рекорд «Боруссии» по ассистам за сезон.

2. Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что сезон Ла Лиги будет возобновлен 8 июня. Сама лига пока официально не анонсировала дату.

3. У хавбека «Спартака» Зелимхана Бакаева обнаружен коронавирус, у Романа Зобнина выявлены антитела. Бакаев рассказал, что чувствует себя прекрасно, симптомов у него нет.

В «Краснодаре» все тесты показали отрицательный результат. Почетный президент «Ахмата», глава Чечни Рамзан Кадыров идет на поправку.

4. Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин возглавит СКА, Алексей Кудашов станет консультантом, пишет журналист Павел Лысенков.

5. Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес не прилетел в Москву. Сообщается, что он опасается за свое здоровье из-за эпидемиологической обстановки в столице.

6. Олимпийская чемпионка Алина Загитова приедет на сбор в Новогорск позднее остальных фигуристов.

7. Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в январе отказался от приглашения «Барселоны», сообщает Marca. Он объяснил это делом принципа.

8. Трансферы. «Барса» исключает уход только шести своих игроков и рассмотрит предложения по всем остальным. Семеду решил перейти в «Ман Сити», каталонцы получат Канселу в рамках обмена. «Интер» предложил Кавани контракт до 2023 года. «Ювентус» может подписать Виллиана в качестве свободного агента. «Наполи» хочет выручить за Кулибали, Милика, Гуляма и Аллана 200 млн евро, клуб намерен начать перестройку.

Деспотович больше не сыграет за «Оренбург» и уже попрощался с командой. Самый серьезный вариант – «Ростов», хотя представитель игрока не опроверг и возможный трансфер в ЦСКА, о котором сообщал Betting Insider.

9. «Боруссия» объявила об уходе Марио Гетце. Он дважды выигрывал с Дортмундом чемпионат и Кубок Германии, а также брал Суперкубок страны.

10. Журналист Алексей Шевченко рассказал о зарплатах игроков «Авангарда» в связи с информацией о том, что клуб не укладывается в потолок: «Зарплата Чудинова – 50 млн рублей, Потапова – 40 млн, у Готовца – 15 млн».

11. США разрешит иностранным спортсменам въезд в страну, чтобы возобновить соревнования.

12. Игроки 29 клубов НХЛ проголосовали за формат плей-офф из 24 команд. Против были «Каролина» и «Тампа».

13. Директор «Ролан Гаррос» Ги Форже выразил надежду, что турнир состоится осенью и пройдет со зрителями.

14. Большинство игроков баскетбольной Евролиги выступили против возобновления сезона.

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