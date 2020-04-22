Левандовски забил в 5-м матче подряд. Он и Иммобиле – лучшие бомбардиры топ-5 лиг Европы (27 голов)

обыгрывает «Айнтрахт» (4:2, второй тайм) в 27-м туре Бундеслиги.

На 46-й минуте третий гол мюнхенцев забил форвард . За счет этого он продлил голевую серию во всех турнирах до пяти матчей подряд.

Ранее он по разу забил «Кельну», «Униону» в Бундеслиге и в Лиге чемпионов, а также отметился дублем в ворота «Падерборна» в чемпионате Германии.

Левандовски забил в нынешнем сезоне Бундеслиги 27 голов и благодаря этому вместе с форвардом Чиро Иммобиле возглавляет список лучших бомбардиров топ-5 лиг Европы.

В целом это 41-й гол Левандовского за «Баварию» в нынешнем сезоне. Помимо 27 мячей чемпионате Германии он забил 11 в чемпионов и 3 – в Кубке Германии.

Левандовски забивает 40 и больше голов за «Баварию» пятый сезон подряд. Лучший результат он показал в сезоне-2016/17 – 43 мяча.

Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.