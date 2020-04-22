Кадыров идет на поправку после заражения коронавирусом (Baza)

Почетный президент , глава Чечни Рамзан Кадыров поправляется после того, как у него был выявлен коронавирус.

«Терапия хорошо воспринимается организмом, и теперь медики дают достаточно позитивные прогнозы. В субботу Кадыров даже прошелся по палате», – утверждает телеграм-канал Baza со ссылкой на его лечащих врачей.

Также Кадыров поздравил мусульман с наступлением праздника Ураза-Байрам: «Несмотря на непростое время, которое переживает все человечество из-за угрозы распространения коронавируса, последователи Сунны нашего Пророка Мухаммада – жители Чеченской Республики – достойно выдержали это испытание.

Я очень рад, что Всевышний Аллах наделил нас благом совершать как можно больше добрых дел, помогать ближним, нуждающимся людям в этот священный месяц. Мы уповаем только на Его благословение, прося в своих молитвах мира и благополучия для мусульман ЧР, России и всего мира.

Также мы просим Аллаха дать нам силы для победы над коварным злом – вирусом , поглотившим многие страны», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

В пятницу сообщалось, что Кадырова доставили в Москву в достаточно тяжелом состоянии с серьезным поражением легких.

При этом ранее гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что Кадыров находится в Чечне, а с его здоровьем все хорошо.