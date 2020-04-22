Представитель Деспотовича: «Ростов» очень настойчиво интересуется. Это самый серьезный вариант»

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Представитель нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича Юрий Горбенко высказался о будущем футболиста. 

«По поводу ЦСКА я вам скажу так: дыма без огня не бывает.

Ходят еще разговоры о «Ростове», очень настойчиво им интересуются. Думаю, это самый серьезный вариант. Была еще возможность перейти зимой туда у Джордже.

Интерес «Локомотива»? Они под вопросом, но переговоры идут во всех направлениях. Джордже – очень серьезный футболист, тем более свободный агент.

По «Трабзонспору» тоже ведутся переговоры, но он горит желанием играть в РПЛ. Конкретных вариантов в Европе нет, чемпионаты нигде не закончились», – дал комментарии Горбенко.

Горбенко сегодня подтвердил, что 28-летний форвард больше не сыграет за «Оренбург». Срок его контракта истекает 31 мая.

Ранее Betting Insider сообщал, что на 28-летнего форварда претендует ЦСКА. Также им интересуются «Ростов» и «Локомотив».

Деспотович – лучший бомбардир «Оренбурга». В текущем чемпионате Премьер-лиги форвард забил 8 голов.

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