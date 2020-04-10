«Боруссия» объявила об уходе Гетце

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк подтвердил, что полузащитник Марио Гетце покинет команду.
«Наше сотрудничество с Гетце завершится летом. Это совместное решение, принятое после честного разговора. Марио – очень хороший парень», – описал ситуацию функционер в интервью Sky Sport Deutschland.
Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в Италии, им интересовались «Милан», «Лацио» и «Рома».
В текущем сезоне Бундеслиги Гетце провел 14 матчей и забил 3 гола. Как признался тренер Люсьен Фавр, схема «Боруссии» не подходит для хавбека.