Семеду решил перейти в «Ман Сити». «Барселона» получит Канселу в рамках обмена

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Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду хочет продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что 26-летний игрок может перейти в «Ювентус» в рамках обмена на полузащитника Миралема Пьянича.

Однако португалец сделал выбор в пользу английской команды, несмотря на то, что она может быть отстранена от участия в Лиге чемпионов.

В каталонский клуб по условиям сделки перейдет защитник Жоау Канселу. Агентом обоих футболистов является Жорже Мендеш.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола заинтересован в приглашении Семеду и в то же время готов отпустить Канселу, игра которого его не устраивает.

По информации Mundo Deportivo, стороны близки к договоренности.

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