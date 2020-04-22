Семеду решил перейти в «Ман Сити». «Барселона» получит Канселу в рамках обмена

Защитник «Барселоны» хочет продолжить карьеру в .

Ранее сообщалось, что 26-летний игрок может перейти в в рамках обмена на полузащитника .

Однако португалец сделал выбор в пользу английской команды, несмотря на то, что она может быть отстранена от участия в Лиге чемпионов.

В каталонский клуб по условиям сделки перейдет защитник . Агентом обоих футболистов является .

Главный тренер «горожан» заинтересован в приглашении Семеду и в то же время готов отпустить Канселу, игра которого его не устраивает.

По информации Mundo Deportivo, стороны близки к договоренности.