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    США разрешит иностранным спортсменам въезд в страну, чтобы возобновить соревнования

    Теги МЛС US Open НБА НХЛ MLB НСАА коронавирус Дональд Трамп Теннис

    Министерство внутренней безопасности США сообщило, что ряд профессиональных спортсменов в порядке исключения смогут въехать в страну, несмотря на действующий президентский запрет.

    В заявлении министерства говорится, что иностранным бейсболистам, баскетболистам, гольфистам, хоккеистам, теннисистам, а также их семьям и персоналу будет разрешен въезд в США. Президент страны Дональд Трамп призвал спортивных руководителей возобновить соревнования.

    «Профессиональные спортивные турниры живительны для экономики, а также вызывают чувства гордости и национального единства, – цитирует The New York Times исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США Чеда Вулфа. – В текущей обстановке американцам нужен спорт».

    Американские спортивные лиги НБА, НХЛ, МЛБ, МЛС, а также студенческая НСАА на данный момент приостановлены, теннисные турниры, которые должны пройти в США летом, частично отменены, хотя крупнейший – Открытый чемпионат США – еще сохраняет шансы пройти по расписанию (24 августа – 13 сентября).

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