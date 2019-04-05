«Каролина» и «Тампа» голосовали против плей-офф из 24 команд

Теги Тампа-Бэй Каролина Кубок Стэнли НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Ник Кипреос коронавирус Хоккей

Стали известны клубы, которые выступили против формата плей-офф из 24 команд. По данным бывшего аналитика Sportsnet Ника Кипреоса, это «Каролина» и «Тампа-Бэй».

В четверг вечером исполнительный совет Ассоциации игроков НХЛ провел телефонную конференцию, чтобы обсудить формат плей-офф с участием 24 команд, после чего инициировал голосование. Игроки поддержали этот план. 

По сведениям инсайдера TVA Sports Рено Лавуа, за предложенный лигой формат высказались представители 29 клубов, против – только 2 клубов. 

Ожидается, что на следующей неделе лига может сделать объявление о продолжении сезона, которое будет содержать даты всех этапов возобновления. 

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