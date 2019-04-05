«Каролина» и «Тампа» голосовали против плей-офф из 24 команд

Стали известны клубы, которые выступили против формата плей-офф из 24 команд. По данным бывшего аналитика Sportsnet Ника Кипреоса, это и .

В четверг вечером исполнительный совет Ассоциации игроков НХЛ провел телефонную конференцию, чтобы обсудить формат плей-офф с участием 24 команд, после чего инициировал голосование. Игроки поддержали этот план.

По сведениям инсайдера TVA Sports Рено Лавуа, за предложенный лигой формат высказались представители 29 клубов, против – только 2 клубов.

Ожидается, что на следующей неделе лига может сделать объявление о продолжении сезона, которое будет содержать даты всех этапов возобновления.

Профсоюз предварительно одобрил план возобновления сезона НХЛ с плей-офф из 24 команд