«Барса» исключает уход только шести своих игроков и рассмотрит предложения по всем остальным

готова рассматривать предложения по большинству своих футболистов в летнее трансферное окно.

По данным Marca, полностью исключается продажа только шести игроков: , , Френки де Йонга, Марка-Андре тер Стегена, и .

Все остальные футболисты в курсе, что могут покинуть команду. В частности, кто-то может стать частью сделки по обмену на Лаутаро Мартинеса (с «Интером») или Миралема Пьянича (с «Ювентусом»).

Сегодня стало известно, что защитник Нелсон Семеду близок к переходу в «Манчестер Сити». Артур готов перейти в «Ювентус», а Жан-Клер Тодибо может продолжить карьеру в «Эвертоне».