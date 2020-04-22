Денис Глушаков: «Удачно ушел из «Локо» в «Спартак»: выиграл там чемпионство, оставил свое имя в истории»

Полузащитник вспомнил свой переход из «Локомотива» в .

«Это была уже моя точка кипения, потому что реально мы там начали скатываться потихоньку, начал скатываться. Мы тогда стали девятыми при Биличе, эта вся история.

Я хотел что-то поменять. Поменять и уйти. Я понимал, что у меня начался застой, что не прогрессирую. Я хотел выигрывать, «Локомотив» не выигрывал в то время.

Думаю, что удачно ушел из «Локомотива» в «Спартак»: выиграл как-никак там и чемпионство, и оставил свое имя в истории, и Суперкубок.

Может, и «Локомотиву» помогло, что я ушел. «Локомотив» через какое-то время выиграл. Думаю, «Локомотив» выиграл из-за Юрия Палыча Семина», – сказал Глушаков в программе Нобеля Арустамяна «Инсайдеры».

Напомним, Глушаков выступал за «Локомотив» в 2005-2013 годах, затем перешел в «Спартак», где играл до 2019 года.