Премьер-министр Испании: «Ла Лига возобновится 8 июня»

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что сезон Ла Лиги, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 8 июня.

«Испания сделала то, что требовалось от нее, и сейчас перед нами открываются новые горизонты.

Пришло время возобновить многие ежедневные мероприятия. Ла Лига вернется 8 июня», – заявил Санчес.

Чемпионат Испании был приостановлен после 27-го тура, матчи которого прошли в начале марта.

В мае клубы возобновили тренировки: сначала по индивидуальной программе, затем – в небольших группах.

В турнирной таблице лидирует с 58 очками «Барселона», опережающая «Реал», идущий вторым, на два балла.