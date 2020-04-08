У Зелимхана Бакаева обнаружен коронавирус, у Зобнина выявлены антитела

сегодня собрался на клубной базе в Тарасовке, где будет готовиться к возобновлению сезона.

В четверг футболисты, тренерский штаб и члены персонала, задействованные в подготовке команды, прошли тестирование на коронавирус. Результаты показали отклонения от нормы у двух футболистов «Спартака».

Коронавирус выявлен у . Хавбек остался в Москве и переносит болезнь дома. Анализы Романа Зобнина показали наличие в крови антител. Футболист уже перенес инфекцию и сейчас полностью здоров.

«Зобнин перенес коронавирусную инфекцию в период самоизоляции. Во время карантина мы постоянно были на связи со всеми футболистами команды и знаем, кто как себя чувствовал.

Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания. Сейчас футболист помещен на домашний карантин.

Хочу подчеркнуть, что у Зелимхана отсутствуют любые клинические проявления болезни, она протекает бессимптомно. В ближайшее время игроку будет проведено дообследование.

Решение о принятии Бакаевым участия в тренировочном процессе вместе с командой будет принято после истечения карантина, а также по итогам двух отрицательных ПЦР-тестов в течение четырех дней», – сказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский.

На двухнедельном карантине в Москве остался также и сам Бутовский, поскольку ранее он привлекался для помощи коронавирусным больным в одной из московских клиник, в связи с чем должен пройти обязательный в таких случаях период самоизоляции.

Кроме того, на обязательный двухнедельный карантин сел тренерский штаб «Спартака» в лице главного тренера Доменико Тедеско и его помощников – Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки, а также футболисты Самюэль Жиго, Гус Тил, Алекс Крал и Йордан Ларссон.

Все они вернулись в начале недели из Европы и также прошли ПЦР-тестирование, которое не выявило у них никаких следов коронавирусной инфекции.