Елена Веснина: «Трусова такая талантливая фигуристка, что надо постараться, чтобы загубить ее карьеру»

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина рассказала о любви к фигурному катанию, а также прокомментировала переход в академию Евгения Плющенко.

«Я всегда болела за Аделину Сотникову, она мне безумно нравилась, болела за Волосожар и Транькова. Мне всегда нравилась Женя Медведева – как она выступает, танцует на льду, так скажем. Она всегда красиво все преподносила, внутри все переживала.

А сейчас увидела еще одну девочку – , она такая прекрасная, такая умничка. Фигурное катание смотришь и не знаешь, кого выбрать – одна лучше и краше другой, все замечательные и талантливые. А Лиза Туктамышева! И она мне нравится, она просто зажигалка.

Что касается Трусовой, то я ее понимаю. Карьера спортсмена – это его решения, его жизнь. Если ей кажется, что с новым тренером у нее будет лучше результат, ей комфортнее, ей хочется что-то поменять, то пусть. В теннисе игроки переходят к одному тренеру, возвращаются, снова уходят – и нет никакого скандала. А в фигурном катании переход – это всегда какое-то предательство.

Иногда новости фигурного катания – будто «Санта-Барбара», и журналисты подливают масла в огонь, вырывают отдельные слова из интервью и получается, что «Ромео и Джульетта» отдыхают по сравнению со страстями в фигурном катании.

Насколько я знаю, Этери – тоже не основной тренер, у нее же есть помощники – очень сильные тренеры, которые находятся в ее тени. Это и есть ее секрет успеха – ее свита. А она более медийное лицо, которое отбирает, выбирает.

Думаю, что у Плющенко тренировочный процесс будет построен таким же образом – он будет окружать себя такими людьми. Наверняка для Саши Трусовой он постарается создать наиболее комфортные условия: найдет ей самых лучших специалистов, докторов, физиотерапевтов, поставит самые дорогие программы. Думаю, все это у Саши будет на топ-уровне. Если подключится , то это точно будет шоу номер один в мире.

В этом переходе нет никакого драматизма. Саша такая талантливая девочка, что испортить ее и загубить ее карьеру, это надо постараться», – сказала Веснина в прямом эфире в инстаграме Марии Командной.

Какие проблемы Трусовой должен решить Плющенко, чтобы она не пожалела об уходе от Тутберидзе?