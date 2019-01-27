Елена Веснина: «Трусова такая талантливая фигуристка, что надо постараться, чтобы загубить ее карьеру»

Теги Евгений Плющенко Елена Веснина сборная России женское катание Яна Рудковская Этери Тутберидзе Мария Командная Александра Трусова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина рассказала о любви к фигурному катанию, а также прокомментировала переход Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.

«Я всегда болела за Аделину Сотникову, она мне безумно нравилась, болела за Волосожар и Транькова. Мне всегда нравилась Женя Медведева – как она выступает, танцует на льду, так скажем. Она всегда красиво все преподносила, внутри все переживала.

А сейчас увидела еще одну девочку – Анну Щербакову, она такая прекрасная, такая умничка. Фигурное катание смотришь и не знаешь, кого выбрать – одна лучше и краше другой, все замечательные и талантливые. А Лиза Туктамышева! И она мне нравится, она просто зажигалка.

Что касается Трусовой, то я ее понимаю. Карьера спортсмена – это его решения, его жизнь. Если ей кажется, что с новым тренером у нее будет лучше результат, ей комфортнее, ей хочется что-то поменять, то пусть. В теннисе игроки переходят к одному тренеру, возвращаются, снова уходят – и нет никакого скандала. А в фигурном катании переход – это всегда какое-то предательство.

Иногда новости фигурного катания – будто «Санта-Барбара», и журналисты подливают масла в огонь, вырывают отдельные слова из интервью и получается, что «Ромео и Джульетта» отдыхают по сравнению со страстями в фигурном катании.

Насколько я знаю, Этери – тоже не основной тренер, у нее же есть помощники – очень сильные тренеры, которые находятся в ее тени. Это и есть ее секрет успеха – ее свита. А она более медийное лицо, которое отбирает, выбирает.

Думаю, что у Плющенко тренировочный процесс будет построен таким же образом – он будет окружать себя такими людьми. Наверняка для Саши Трусовой он постарается создать наиболее комфортные условия: найдет ей самых лучших специалистов, докторов, физиотерапевтов, поставит самые дорогие программы. Думаю, все это у Саши будет на топ-уровне. Если подключится Яна Рудковская, то это точно будет шоу номер один в мире.

В этом переходе нет никакого драматизма. Саша такая талантливая девочка, что испортить ее и загубить ее карьеру, это надо постараться», – сказала Веснина в прямом эфире в инстаграме Марии Командной.

Какие проблемы Трусовой должен решить Плющенко, чтобы она не пожалела об уходе от Тутберидзе?

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