Илья Ковальчук: «Овечкин рулит во всей лиге. «Вашингтон» – это просто его гнездышко»

Нападающий «Вашингтона» поделился мнением о капитане команды .

– Рулит ли Овечкин в «Кэпиталс»?

– Он рулит не только в команде, а во всей лиге. – это просто его гнездышко. Ови – молодец, не только кому-то что-то доказывает с каждым годом, но и прибавляет. Становится мудрее, играет здорово. Много пашет на команду и все равно забивает по 50 шайб за сезон.

Партнеры ему помогают – Бэкстрем, Оши, Кузя, Уилсон. Есть с кем играть. Но, как говорят, бросок не пропьешь.

– Возможна ли тройка Овечкин – Кузнецов – Ковальчук?

– Мы провели так несколько матчей, нас тренер подпускал. Он часто делал так, чтобы мы играли вместе, и у нас что-то получалось. Мы получали удовольствие, и если бы продолжился сезон, и шли матчи даже плей-офф, было бы интересно поиграть в таком сочетании.

Кузя – один из самых сильных центрфорвардов лиги и отличный парень. Ну а Овечкин в представлении не нуждается, – сказал Ковальчук в прямом эфире инстаграма Юлии Бордовских.

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