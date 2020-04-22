Деспотович больше не сыграет за «Оренбург» и уже попрощался с командой

Представитель нападающего Джордже Деспотовича Юрий Горбенко заявил, что форвард покидает клуб.

«У Джордже с «Оренбургом» контракт до 31 мая. Но он уже закончил свое выступление там и попрощался с ребятами.

Больше его в не будет, потому что потом ему придется находиться на карантине, и контракт уже закончится.

Был ли вариант продлить контракт до конца сезона? Разговоры были, но мы не видим смысла продлевать. Не горит желанием футболист возвращаться», – сказал Горбенко.

Ранее Betting Insider сообщал, что на 28-летнего форварда претендует ЦСКА. Также им интересуется «Ростов».

Деспотович – лучший бомбардир «Оренбурга». В текущем чемпионате Премьер-лиги форвард забил 8 голов.