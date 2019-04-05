Алексей Шевченко: «Зарплата Чудинова – 50 млн рублей, Потапова – 40 млн, у Готовца – 15 млн»

Журналист Алексей Шевченко прокомментировал информацию о том, что платежная ведомость «Авангарда» превышает потолок зарплат .

Со следующего сезона в лиге действует жесткий потолок зарплат в размере 900 миллионов рублей.

«Вчера в сети появились зарплаты игроков . Преимущество анонимных телеграм-каналов в том, что не к кому обратиться с претензией. А ведь там суммы приведены не самые правильные. Я знаю зарплаты некоторых игроков. Написано, что «Авангард» превышает потолок на 138 миллионов рублей. Это не совсем так.

У Потапова зарплата – 40 миллионов, у Готовца – 15 миллионов. Не надо придумывать то, чего нет.

Больше всех, конечно, в выигрыше Семен Ручкин. Указали, что его зарплата – 11 миллионов рублей. Думаю, он должен этим гордиться. Хотя бы тем, что такую зарплату опубликовали. На самом деле его зарплата – 6 миллионов. 600 тысяч в месяц. В некоторых клубах ВХЛ получают больше.

У Зернова точно не 60 миллионов. С Гариповым – правда, да, 25 миллионов. У Хохлачева – 50 миллионов. Толчинский на самом деле получит 45 миллионов. У Кошелева, говорят, меньше 34 миллионов, но я точно не знаю. Он не говорит.

Все равно есть превышение, но уже суммы совершенно другие. Превышение уже не 138 миллионов, а гораздо меньше. Известно, что с Беком и Андригетто хотят расставаться. Будет еще экономия. В итоге все будет нормально.

КХЛ не допустит «Авангард» к участию в чемпионате, если будет превышение по потолку зарплат. Убирайте кого-нибудь или не платите. Совершенно не понимаю зарплаты Андригетто в 90 миллионов. Не платите ему 90 миллионов. Не стал бы платить и Семенову 50 миллионов. У Стася – 27 миллионов, у Чудинова – 50 миллионов», – сказал Шевченко.