Бывшая лыжница Полина Ермошина: «В 50% случаев спортсмен не знает, что принимает допинг. Вот такие жестокие люди вокруг нас»

Бывшая лыжница сборной России Полина Ермошина рассказала о допинге в спорте.

«Я против допинга для себя. Но заходя на территорию профессионального спорта, вы заведомо соглашаетесь с этим правилом (что в спорте есть допинг): хотите вы этого или нет.

Отдаете своих детей в спорт – будьте уверены, что рано или поздно наступит момент, когда вам придется решать этот вопрос: будете вы принимать или нет. Если не будете, то вашего здоровья хватит хорошо если на год: это зависит от вида спорта.

Я понимаю, почему люди принимают допинг, почему спортсмены принимают. Я понимаю, почему их ловят. Абсолютно точно в 50% случаев спортсмен не знает, что он принимает допинг. Вот такие жестокие люди вокруг нас. Но есть те, которые делают это специально, по программам.

Приходя в профессиональный спорт, ты заведомо соглашаешься с этим. Нет сейчас другого спорта и не будет. Потому что у организма есть определенные лимиты, которые уже гораздо ниже того результата, который показывают в любом виде спорта.

Что касается меня, мне было очень страшно, потому что я знаю последствия: открываешь интернет и можешь все прочитать про эти препараты. Проблема допинга в том, что побочные эффекты воздействуют на организм не сиюминутно, а лет через 10-15-20.

Я решила, что не буду подвергать свой организм этому. И у меня был большой скандал в юниорской сборной. Были препараты – я даже не знаю, был это допинг или нет – и я попросила объяснить, что это. Нам говорили: это глюкоза. А я отвечала: хорошо, вы можете показать, что это упаковка от глюкозы, а не от чего-то еще, я же не знаю, что там в шприцах, в ампулах. Меня позвали на большое собрание, начали говорить о том, что никто не собирается передо мной отчитываться. Им все эти разговоры не нравились, вообще так нельзя разговаривать – ты либо согласен, либо нет.

Когда я тренировалась в Германии, мы пили комплекс витаминов, минералов и все. У немцев от историй, которые я рассказывала про Россию, расширялись глаза. Пока я с ними жила – почти три года, – никогда ничего подобного в Германии я не видела», – сказала Ермошина.