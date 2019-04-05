Брагин возглавит СКА. Кудашов станет консультантом (Павел Лысенков)

Журналист Павел Лысенков прокомментировал информацию касательно возможного ухода Алексея Кудашова с поста главного тренера СКА.
«Стараюсь не давать инсайды, в которых я не уверен. Но тут прилетела информация из такого источника, что я в нем почти не сомневаюсь.
Да, вы об этом слышали и раньше. Но мне подтвердили, что Алексей Кудашов станет в СКА консультантом, покинув свой пост по семейным обстоятельствам.
Ну а рулить дальше будет Валерий Брагин», – написал Лысенков.
63-летний Брагин вошел в тренерский штаб петербургского клуба в январе. Также он является главным тренером молодежной сборной России.
Кудашов возглавил СКА в июле 2019 года. В минувшем сезоне команда заняла второе место в Западной конференции и победила «Витязь» (4-0 в серии) в первом раунде плей-офф.
48-летний тренер, помимо этого, работает главным тренером сборной России.
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