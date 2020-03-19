Защитник «Локомотива» Хеведес не прилетел в Москву. Он опасается за свое здоровье

Защитник ива» не прилетел в Москву в обозначенный клубом день.

Причина заключается в том, что немец опасается за здоровье из-за эпидемиологической обстановки в Москве. Он считает, что в Германии ему будет безопаснее, сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

Хеведес при этом может провести переговоры с «Локомотивом» о расторжении контракта по соглашению сторон, немец хочет покинуть команду. В клубе поведение игрока вызвало непонимание, но «Локо» готов к диалогу.

Сам футболист рассчитывает еще поиграть в Бундеслиге, зимой им интересовался «Кельн». Хеведес также не исключает вариант с завершением карьеры.

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