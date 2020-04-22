«Ювентус» может подписать Виллиана в качестве свободного агента

Хавбек Виллиан может стать футболистом «Ювентуса».

Как информирует Sport Mediaset, «Ювентус» готов попытаться подписать 31-летнего хавбека, если он уйдет из лондонского клуба в статусе свободного агента.

Отмечается, что Виллиан упорно не хочет подписывать с «Челси» новый контракт на два года, поскольку заинтересован в трехлетнем соглашении, и «Ювентус» может этим воспользоваться, учитывая хорошее отношение игрока к главному тренеру итальянцев .

Ранее сообщалось, что «Арсенал» лидирует в борьбе за Виллиана.

Мирча Луческу: «Однозначно рекомендовал бы «Ювентусу» подписать Виллиана»