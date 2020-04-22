Галицкий о призывах голосовать за него: «У меня нет планов заниматься политикой. Мы должны поддержать действующего губернатора»

Владелец отреагировал на появление в социальных сетях аккаунтов «За Галицкого» с призывами подписываться на них.

«В связи с появившейся информацией в социальных сетях, где мое имя используется в призывах участвовать во всевозможных выборах, я хотел бы сделать заявление.

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Люди, которые это делают, должны понять следующее: я неоднократно заявлял и заявляю об отсутствии планов заниматься политической деятельностью в какой-либо форме. И когда меня к этому призывают, они пробуют решить, чем мне заниматься в жизни.

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И если раньше я это просто игнорировал, то сейчас это вызывает внутренний протест, тем более в такое сложное время.

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Я считаю, что мы все должны поддержать действующего губернатора в решении насущных проблем для того, чтобы сделать наш край еще более процветающим и комфортным для жизни.

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В связи с этим я настоятельно прошу прекратить использовать мою фамилию в политических целях. Люди, которые это делают, поступают безответственно и деструктивно», – заявил Галицкий.

Ранее в различных пабликах стала появляться реклама аккаунтов с призывами подписываться на них и голосовать за Галицкого. О каком именно голосовании идет речь, не уточняется.

Пост губернатора Краснодарского края занимает Вениамин Кондратьев.