Почеттино отказал «Барселоне» в январе. Он объяснил это делом принципа (Marca)

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в январе отказался от приглашения «Барселоны».
В шорт-листе каталонского клуба было три приоритетных кандидатуры: в него также вошли Хави и Роналд Куман.
Сначала отказ поступил от Хави, затем – от Кумана, который решил продолжить работу со сборной Нидерландов.
Как сообщает Marca, предложение «Барселоны» стало сюрпризом для Почеттино, учитывая то, что раньше он возглавлял другой клуб из столицы Каталонии – «Эспаньол».
Несмотря на то, что тренер сразу ответил отказом, «Барса» отправила своего представителя в Лондон на переговоры с руководителем «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви, так как формально Почеттино оставался сотрудником английского клуба до 20 мая этого года, поэтому принять другую команду он мог только с одобрения руководства «шпор».
Однако позиция аргентинца было непоколебимой. Свое решение, пишет Marca, он объяснил делом принципа.