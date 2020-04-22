Почеттино отказал «Барселоне» в январе. Он объяснил это делом принципа (Marca)

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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в январе отказался от приглашения «Барселоны».

В шорт-листе каталонского клуба было три приоритетных кандидатуры: в него также вошли Хави и Роналд Куман.

Сначала отказ поступил от Хави, затем – от Кумана, который решил продолжить работу со сборной Нидерландов.

Как сообщает Marca, предложение «Барселоны» стало сюрпризом для Почеттино, учитывая то, что раньше он возглавлял другой клуб из столицы Каталонии – «Эспаньол».

Несмотря на то, что тренер сразу ответил отказом, «Барса» отправила своего представителя в Лондон на переговоры с руководителем «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви, так как формально Почеттино оставался сотрудником английского клуба до 20 мая этого года, поэтому принять другую команду он мог только с одобрения руководства «шпор».

Однако позиция аргентинца было непоколебимой. Свое решение, пишет Marca, он объяснил делом принципа.

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