Алена Косторная вошла в рейтинг 30 самых перспективных россиян по версии Forbes

Российская фигуристка вошла в рейтинг 30 самых перспективных россиян по версии Forbes.

Также из спортсменов в рейтинг попал пловец Антон Чупков и киберспортсмен Кирилл Михайлов.

«Российский Forbes представляет второй по счету ежегодный рейтинг «З0 до 30». Наши герои – те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне», – сообщается на сайте Forbes.

Косторная в прошлом сезоне выиграла два этапа Гран-при, Финал Гран-при, чемпионат Европы и стала второй на чемпионате России.

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