Гаджиев о коронавирусе в Дагестане: «Превалировали настроения: «Мы не боимся вирусов»

Бывший главный тренер поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Дагестане.

В Дагестане зафиксировано 3553 случаев заражения COVID-19. Это пятый результат среди всех регионов России.

– Это связано с игнорированием возможных последствий вируса. И с некоторыми сильными традициями народа. У людей свой образ жизни, от него не хотят отказываться ни при каких обстоятельствах.

Превалировали такие настроения: «Мы не боимся никаких вирусов». Какие традиции? Похороны, посещение мечети. Много людей собиралось. Порой очень много.

– А сейчас?

– Нет, сейчас уже введены запреты. Это было на начальном этапе, что и способствовало распространению болезни. И, конечно, надо признать, что оказались не готовы к коронавирусу.

– Кто оказался не готов?

– Наше здравоохранение, медицина. Управленческие решения запаздывали. Как и в других регионах, в Дагестане серьезные проблемы с медикаментами. Например, какой-то препарат вчера стоил два рубля, а сейчас уже несколько тысяч.

– Страшно?

– Конечно, ситуация тяжелая. Как я уже заметил, медицина оказалась не готова. Я бы не сказал, что меня охватила паника. Просто неприятно ощущать, что уровень организации невысокий.

Разговоров больше, чем дел. В Дагестане проявилось в большей мере, где-то – в меньшей степени. Мы же говорим об одном, а на поверку получается...

– В Дагестане уже умерло более 40 медработников.

– Аховая ситуация, да. Люди бросились на амбразуру. Специальной одежды нет. Но у нас ведь за московской кольцевой дорогой многое прекращается. В пределах МКАД еще уровень повыше, и какая-то относительная организация есть.

– Летальные исходы в вашем регионе заставят людей хотя бы на какое-то время отойти от своих традиций?

– Уже отошли. Но все надо было делать гораздо раньше, опережать события. Лучше сделать на день раньше, чем на минуту позже. Изначальной готовности к коронавирусу не было.

– Да еще и люди начали заниматься самолечением.

– Здесь мне сложно конкретно что-то сказать. Да, это вполне возможно. В России, в разных регионах актуальна старая поговорка. Мы все надеемся на русский авось. Думали: «Да ладно, чего там, ерунда».

А у нас в Дагестане эта черта выражена еще ярче. Самоуверенный народ. Бравада, что ли? Или что-то другое, – сказал Гаджиев.