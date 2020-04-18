Роуз о рестарте сезона: «Я могу подвергнуть здоровье риску ради развлечения людей»

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Тоттенхэм Дэнни Роуз коронавирус Футбол

Защитник «Ньюкасла» Дэнни Роуз, права на которого принадлежат «Тоттенхэму», высказал свое отношение к возможному возобновлению АПЛ.

«Я до смерти хочу снова играть в футбол. Я понимаю, что многим людям в период пандемии хуже, чем мне, поэтому я не хочу жаловаться.

Но люди предлагают нам вернуться к футболу. По сути, мы будто подопытные кролики или лабораторные крысы. Предполагается, что мы вернемся на этом этапе и посмотрим, получится у нас или нет.

Могу только представить, как люди у себя дома обсуждают, что футболисты так много зарабатывают, что им стоит продолжить играть.

Потенциально я могу подвергнуть свое здоровье риску ради развлечения людей. Честно говоря, я бы не хотел в этом участвовать», – рассказал Роуз в подкасте The Lockdown Tactics.

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