Роуз о рестарте сезона: «Я могу подвергнуть здоровье риску ради развлечения людей»

Защитник , права на которого принадлежат , высказал свое отношение к возможному возобновлению АПЛ.

«Я до смерти хочу снова играть в футбол. Я понимаю, что многим людям в период пандемии хуже, чем мне, поэтому я не хочу жаловаться.

Но люди предлагают нам вернуться к футболу. По сути, мы будто подопытные кролики или лабораторные крысы. Предполагается, что мы вернемся на этом этапе и посмотрим, получится у нас или нет.

Могу только представить, как люди у себя дома обсуждают, что футболисты так много зарабатывают, что им стоит продолжить играть.

Потенциально я могу подвергнуть свое здоровье риску ради развлечения людей. Честно говоря, я бы не хотел в этом участвовать», – рассказал Роуз в подкасте The Lockdown Tactics.

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