Брат Хабиба: «У Абдулманапа тяжелое состояние. Надеемся только на Всевышнего»

Полулегковес АСА Магомедрасул Хасбулаев, брат чемпиона в легком весе , рассказал о состоянии здоровья .

«Свежих новостей нет. Но тяжелое состояние. Как я слышал, у него с сердцем тоже проблемы. Там же возраст уже. Так что хороших новостей нет.

Ждем, что он выздоровеет, и мы увидим его здесь. У каждого же по-разному все проходит, кого-то быстро отпускает, кого-то дольше. Поэтому надеемся только на Всевышнего.

В Дагестане его некачественно лечили? Нет, почему. Его лечили. Но когда лучше не становится, надо других специалистов подключать.

Ухудшения состояния у него не было, но и улучшения не было. Заболел — и был в одном положении. И его решили перевезти в Москву. С ним врачи, высококлассные специалисты», – заявил Хасбулаев.

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