Бывший автор Sports.ru Еронко назначен ассистентом генерального менеджера «Авангарда»

Журналист Игорь Еронко назначен ассистентом генерального менеджера .

Ранее он был автором Sports.ru, после чего работал в «Спорт-Экспрессе», а также комментатором на «Евроспорте» и «КХЛ-ТВ».

«Я очень рад тому, что перехожу от теоретической части хоккея к практической. Игорь Никитин (главный тренер ЦСКА – прим. Sports.ru) однажды едко меня осадил, отметив, что есть теоретики, с которыми он нередко, впрочем, соглашается, а есть — практики. И разница огромная.

Попробовать себя на другой стороне — это просто прекрасно. Не скажу, что ставил себе такую цель, но когда сама возможность возникла, решение я принял сразу, и сомнений у меня не возникало.

Будучи журналистом, я активно изучал буквально все, что связано непосредственно с хоккеем. Изучал методические материалы, много общался с тренерами. И в многочисленных интервью меня куда больше интересовали чисто хоккейные моменты, чем, скажем, жизненные позиции хоккеистов.

Ранее меня приглашали в один клуб КХЛ, но на тот момент я посчитал, что лучше не дергаться. Сейчас все по-другому. Во-первых, я достиг большинства целей, что ставил себе в журналистике. Во-вторых, я прихожу в топ-клуб, где цель только одна — Кубок Гагарина», – сказал Еронко.