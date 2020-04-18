Медведев о новом контракте Кокорина: «Слышали звон, но не знаем, где он. Продлили договор до конца сезона, как и аренду в «Сочи»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб предложил новый контракт форварду Александру Кокорину, который выступает на правах аренды в «Сочи».

«Слухи [о предложении Кокорину] из разряда: «Слышали звон, но не знаем, где он».

В соответствии с рекомендациями УЕФА и Ассоциации европейских клубов, с целью доигрывания всех чемпионатов рекомендовано продлить истекающие контракты на период до конца текущего сезона. Что и сделано в случае с Александром Кокориным.

Его контракт с «Зенитом» продлен на период доигрывания, и договор аренды с «Сочи» тоже продлен», – сказал Медведев.

«Зенит» предложил Кокорину новый контракт

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