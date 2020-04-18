«У Навального критика ради критики, передачи из пальца высосаны». Тренер «Махачкалы» Агаларов об альтернативах Путину

Бывший игрок , а ныне главный тренер «Махачкалы» поделился мнением о политической ситуации в России.

– В целом кризис [в Дагестане] ощущается сильно?

– Таксисты работают, кафе и рестораны, у нас их много, перестроились на доставку. Но прибыль, конечно, не та.

– Вас лично коснулось?

– Арендатор вот просит не брать денег за аренду. Наверное, пойду ему навстречу. Но коммуналку-то все равно надо платить, налоги все…

– Вот здесь многие на помощь от государства и рассчитывают.

– Знаете, пару недель назад было очень смешно. Мне пришло сообщение на телефон: сказали, что могу оплачивать коммунальные услуги через смс и не выходить для этого из дома.

Подумал: «Вот люди! Выйти не дают, работать не дают, но оплатить ЖКХ из дома я могу». Что тут можно сказать?

Я думаю, в чем я не прав? Почему мне такие смс отправляют, когда у людей работы нет?

– И почему же?

– Потому что я на выборы не ходил. Думал, зачем надо… Теперь я буду ходить туда, голосовать. Может, мой голос что-то определит. А что мне еще делать, просто недовольство выражать? А будет ли от этого толк?

– Многие в выборы в России не верят, дескать, победитель всегда один.

– Думают: все равно будет то же самое. Но ты сходи, проголосуй, а потом будешь рассуждать. А то у нас никто не ходит, а потом возмущаемся.

– А у вас альтернатива Путину есть?

– Ну а кто у нас в стране? Навальный? У него больше критика ради критики, передачи его из пальца высосаны.

– Люди скорее спрашивают только про Путина – за или против.

– Незаменимых людей нет. Но есть ли у него программа на будущее? Пусть о ней хотя бы расскажет. Коммунисты раньше пятилетки обозначали.

– Сейчас этого нет?

– У нас говорят, что все будет прекрасно, а через какое-то время мы возвращаемся к началу, и все заново повторяется. Конечно, не только Путин виноват. Вопрос, как все решается на местах.

Я и сам с таким сталкивался: дал человеку задание, через три дня спрашиваю: «Ну как, сделал?» Человек тебе отвечает: «Нет, дверь была закрыта». Ну как же так! Если дверь закрыта, то надо постучать! Если что-то не получается, надо ведь предпринимать усилия, – заявил Агаларов.