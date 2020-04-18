«Со «Спартаком» хочется посоревноваться». Юран о «Химках» в РПЛ

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Сергей Юран Футбол

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от выступления команды в РПЛ.

В минувшем сезоне подмосковный клуб занял в Олимп-ФНЛ второе место. «Химки» смогут сыграть в Премьер-лиге после прохождения лицензирования.

«Будем играть в футбол, не нужно отбиваться. Вижу, что команда может обыгрывать коллективы РПЛ. Конечно, к каждому сопернику будем с уважением относиться, разбирать, просматривать. Нужно также получать удовольствие от игры.

[о самом интересном сопернике] Нет такого, чтобы была какая-то команда. А так – хочется посоревноваться со «Спартаком». Играл там все-таки», – сказал Юран в эфире телеканала «Россия 24».

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