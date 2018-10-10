Хабиб сохранил первую строчку рейтинга ESPN лучших бойцов UFC

Чемпион UFC в легком весе продолжает возглавлять обновленный рейтинг телеканала ESPN лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

На втором месте чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс, на третьем – бывший чемпион промоушена в двух дивизионах Генри Сехудо.

Впервые в рейтинг попал временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи. Он разместился на десятой строчке.

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