«Последний танец» о Майкле Джордане стал самым популярным документальным фильмом в истории ESPN

Документальный сериал «Последний танец» стал самым популярным документальным фильмом в истории телеканала ESPN. В среднем картину посмотрели 5,6 миллиона телезрителей.

В минувшее воскресенье ESPN завершил премьерный показ 10-серийного документального фильма, который рассказывает о 90-х годов и его легендарном защитнике .

«Мы в восторге от реакции болельщиков. Последние пять воскресных вечеров собирали фанатов вместе для совместного просмотра, который свойственен только прямым спортивным трансляциям», – заявил исполнительный вице-президент ESPN по контенту Коннор Шелл.

Сериал также стал хитом в социальных сетях. Согласно ESPN, «Последний танец» был самой популярной темой в твиттере в течение пяти воскресных дней подряд.

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