«Барселона» будет играть на «Камп Ноу» после рестарта Ла Лиги. Так решили капитаны клуба

Капитаны «Барселоны» не хотят играть на стадионе «Йохан Кройфф» после возобновления сезона.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство «Барсы» спросило у капитанов клуба ( , , , ), на какой арене они хотели бы проводить матчи. Игроки сообщили, что предпочли бы играть на «Камп Ноу», а не на 6-тысячной арене «Йохан Кройфф».

В руководстве подсчитали разницу в расходах при возможном проведении матчей на этих аренах и пришли к выводу, что она незначительна. Поэтому будет играть на «Камп Ноу» при пустых трибунах после возобновления сезона.

«Барса» и «Реал» хотят доиграть сезон на 6-тысячных стадионах – «Йохан Кройфф» и «Альфредо Ди Стефано»