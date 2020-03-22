«Барселона» будет играть на «Камп Ноу» после рестарта Ла Лиги. Так решили капитаны клуба

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Капитаны «Барселоны» не хотят играть на стадионе «Йохан Кройфф» после возобновления сезона.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство «Барсы» спросило у капитанов клуба (Лионель Месси, Серджи Роберто, Серджи Бускетс, Жерар Пике), на какой арене они хотели бы проводить матчи. Игроки сообщили, что предпочли бы играть на «Камп Ноу», а не на 6-тысячной арене «Йохан Кройфф».

В руководстве подсчитали разницу в расходах при возможном проведении матчей на этих аренах и пришли к выводу, что она незначительна. Поэтому «Барселона» будет играть на «Камп Ноу» при пустых трибунах после возобновления сезона.

«Барса» и «Реал» хотят доиграть сезон на 6-тысячных стадионах – «Йохан Кройфф» и «Альфредо Ди Стефано»

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