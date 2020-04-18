Вернер может перейти в «Интер». Клуб общается с его окружением

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер может продолжить карьеру в Италии.
По информации Calciomercato.com, «Интер» включился в борьбу за 24-летнего немца.
Ранее Вернер не рассматривал вариант с переходом в клуб из Италии и собирался переехать в Англию. Однако «Ливерпуль» сделал паузу в переговорах и взял время на раздумья, так что сейчас футболист может рассмотреть возможность перебраться в Серию А.
Отмечается, что представители «Интера» находятся в постоянном контакте с окружением Вернера.
Ранее сообщалось, что форвард хочет перейти только в «Ливерпуль».
В этом сезоне Вернер провел за «Лейпциг» 26 матчей в Бундеслиге, забил 21 мяч и отдал 7 голевых передач.