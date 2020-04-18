5 тестов на коронавирус в «Динамо» показали отклонения от нормы. У двух человек есть антитела, активная фаза – у Евгеньева

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Изотов Роман Евгеньев коронавирус медицина Футбол

«Динамо» выступило с официальным заявлением по поводу вспышки коронавируса в команде.

Как сообщает пресс-служба клуба, у пяти человек тесты показали отклонения от нормы, а у тренера вратарей Дмитрия Изотова заболевание выявили еще до проведения общего тестирования. Коронавирус в активной фазе выявлен у 21-летнего защитника Романа Евгеньева. У двух представителей клуба пограничные результаты теста. В таких случаях нужно смотреть на динамику с помощью повторных анализов, отмечается в заявлении клуба.

Еще у двух человек выявлено наличие в организме антител,  это означает, что они переболели коронавирусом ранее.

Тренер вратарей Дмитрий Изотов соблюдает самоизоляцию. Он не контактировал с представителями клуба с начала апреля.

На данный момент планирование тренировочного процесса команды приостановлено как минимум до получения результатов повторного тестирования, которое запланировано на 20 мая. Решение о возобновлении работы будет принято позднее. 

Вчера сообщалось, что коронавирусом заразились три игрока, глава медицинского департамента и тренер вратарей «Динамо».

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