5 тестов на коронавирус в «Динамо» показали отклонения от нормы. У двух человек есть антитела, активная фаза – у Евгеньева

выступило с официальным заявлением по поводу вспышки коронавируса в команде.

Как сообщает пресс-служба клуба, у пяти человек тесты показали отклонения от нормы, а у тренера вратарей Дмитрия Изотова заболевание выявили еще до проведения общего тестирования. Коронавирус в активной фазе выявлен у 21-летнего защитника . У двух представителей клуба пограничные результаты теста. В таких случаях нужно смотреть на динамику с помощью повторных анализов, отмечается в заявлении клуба.

Еще у двух человек выявлено наличие в организме антител, это означает, что они переболели коронавирусом ранее.

Тренер вратарей Дмитрий Изотов соблюдает самоизоляцию. Он не контактировал с представителями клуба с начала апреля.

На данный момент планирование тренировочного процесса команды приостановлено как минимум до получения результатов повторного тестирования, которое запланировано на 20 мая. Решение о возобновлении работы будет принято позднее.

Вчера сообщалось, что коронавирусом заразились три игрока, глава медицинского департамента и тренер вратарей «Динамо».