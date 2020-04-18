У «Химок» проблемы с финансированием. Участие в ПФЛ – самый реальный вариант сейчас (Василий Конов)

Журналист Василий Конов сообщил, что испытывают финансовые проблемы.

«Пообщался с теми, кто в «Химках», прошли первые консультации по бюджету на ближайший сезон с руководством области и... Денег нет, и давать их никто не собирается. Причем не только на РПЛ. С учетом резкого и болезненного сокращения бюджета в конце этого сезона стоит вопрос о том, найдут ли средства на ФНЛ.

Пока самый реальный сценарий – это ПФЛ. Время на поиск инвестора есть, до дедлайна по лицензированию времени вагон. Если ситуация не изменится, то место в РПЛ сохранит 15-я команда чемпионата (при условии прохождения лицензирования)», – написал Конов.

Ранее сообщалось, что «Химки» уволят 12 сотрудников.

После фиксации турнирной таблицы в «Химки» вышли в со 2-го места.