Роберт Просинечки: «Кто-то назовет Марадону, Криштиану или Роналдо, но для меня Месси – лучший»

Экс-игрок «Барселоны» и «Реала» Роберт Просинечки рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории.
«Для меня Месси – лучший. Он уже так много лет делает разницу в «Барселоне», выиграл все, что только возможно, забил так много голов и сделал очень много ассистов... И это не говоря о том, как он играет в футбол.
Кто-то назовет Марадону или Роналдо... Это очень хорошие игроки, но для меня Лео – лучший.
Кто-то вспомнит о Криштиану Роналду или бразильском Роналдо, которые также выиграли почти все, что можно. Но если выбирать кого-то одного, то это Месси», – сказал Просинечки.