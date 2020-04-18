Роберт Просинечки: «Кто-то назовет Марадону, Криштиану или Роналдо, но для меня Месси – лучший»

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Экс-игрок «Барселоны» и «Реала» Роберт Просинечки рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории.

«Для меня Месси – лучший. Он уже так много лет делает разницу в «Барселоне», выиграл все, что только возможно, забил так много голов и сделал очень много ассистов... И это не говоря о том, как он играет в футбол.

Кто-то назовет Марадону или Роналдо... Это очень хорошие игроки, но для меня Лео – лучший.

Кто-то вспомнит о Криштиану Роналду или бразильском Роналдо, которые также выиграли почти все, что можно. Но если выбирать кого-то одного, то это Месси», – сказал Просинечки.

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