Карполь продолжит тренировать «Уралочку». 1 мая ему исполнилось 82 года

продолжит тренировать екатеринбургский женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» в сезоне-2020/21.

1 мая тренеру, который работает с «Уралочкой» с 1969 года, исполнилось 82 года.

«Что касается меня, то если будет здоровье, я продолжу работать. Сейчас мы ждем, когда сможем тренироваться. Мы предоставили команде отпуск до 1 июля», – сказал Карполь.

Тренер должен попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

«Мы пока заявку не подавали, но я уже превысил рекорд на один год – отработал 51 год с одной командой», – цитирует Карполя ТАСС.