«Число погибших занижено в разы. Почему пускают пыль в глаза Путину?» Президент «Анжи» о коронавирусе в Дагестане

Президент Осман Кадиев раскритиковал правительство Дагестана из-за ситуации с эпидемий коронавируса.

– Сегодня почти в каждый дом в республике пришла огромная беда из-за пандемии. Ужасная, плачевная ситуация. По большому счету, жители остались один на один с болезнью, огромным людским горем – эпидемией, которая просто-таки косит людей.

Явно занижено число погибших и зараженных в разы. В больницах и других медучреждениях нет необходимых лекарств, не хватает койко-мест, аптеки взвинтили цены, адресной помощи не оказывается…

Я считаю, что руководство Дагестана самоустранилось от проблем народа, от нужд и забот больных и малоимущих. Мы видим, что строится множество современных быстровозводимых госпиталей в различных регионах. Почему правительство Дагестана не обратилось к президенту страны с просьбой построить подобный госпиталь в республике?

– Дагестан не был готов к сложившейся ситуации?

– Да. Но чиновники все сваливают на народ, который, по их мнению, непослушный и недисциплинированный. А не слушают, потому что местный народ не верит чиновникам. Народ не чувствует никакой поддержки от власти.

– Как в этой ситуации быть простым людям?

– Беречь себя и следовать всем рекомендациям врачей. Относиться пофигистично недопустимо. Я считаю, что правительство Дагестана должно извиниться перед своим народом и подать в отставку, признать, что не справились со своей задачей.

Министр здравоохранения недавно высказался и сказал много правды, что больше 40 врачей умерло от коронавируса. Но при этом дается информация, что всего в регионе умерло только 29 человек от коронавируса. Это как? Мы же здравомыслящие люди.

Якобы около 700 людей погибло от пневмонии, но эта болезнь лечится, от нее мало кто умирал, процент смертности от нее 0,5% или 1%. Так у нас эпидемия пневмонии или коронавируса? Почему не говорят правду и пускают пыль в глаза Путину? – заявил Кадиев.

В Дагестане зафиксировано 3553 случаев заражения COVID-19. Это пятый результат среди всех регионов России.

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