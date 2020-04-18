«Спартак», ЦСКА, «Локо» и «Динамо» просят отложить начало тренировок в РПЛ из-за карантина в Москве («СЭ»)

Четыре московских клуба обратились в с просьбой отложить дату начала тренировок во всех командах лиги до 1 июня, утверждает «Спорт-Экспресс».

Пожелание , , «Локомотива» и «Динамо» вызвано тем, что в Москве до 31 мая будут действовать жесткие карантинные меры, в то время как в ряде регионов они уже смягчены.

Некоторые команды уже тренируются на открытом воздухе, что, по мнению московских команд, создает неравные условия.

В РПЛ случаи заражения коронавирусом выявлены в «Динамо», «Локомотиве» и «Рубине».

В России зафиксировано 299 941 случай заражения COVID-19, из них 149607 – в Москве, 29188 – в Московской области.