Депутат Дегтярев: «Государство будет постепенно уходить из профессионального спорта. Курс уже задан президентом»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев сообщил, что государство постепенно уходит из профессионального спорта.

«В целом курс на то, чтобы государство постепенно уходило из профессионального спорта без рывков, уже задан президентом. Государство будет постепенно уходить из профессионального спорта, и это правильно, вместо этого оно будет приходить и укрепляться в отрасли детско-юношеского и массового спорта, и это тоже абсолютно правильно.

Все-таки профессиональный спорт – это уже из области высоких технологий, там есть спонсоры, призовые, к сожалению, допинг, с которым все борются. Но для государства это не главное.

Главное – чтобы люди были счастливы, здоровы, имели возможность заниматься физкультурой во дворе, чтобы развивались физические клубы, секции были бесплатными. А не миллиарды тратить на футболистов некоторых, которые устраивают потом дебоши и погромы, вообще непонятно как воспитывают своих детей и какой подают пример окружающим. Это наша боль», – рассказал Дегтярев.

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