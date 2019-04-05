Ларионов станет главным тренером молодежной сборной России, Голубович и Филатов – помощники

Журналист Алексей Шевченко сообщил, что назначен новым главным тренером .

В его тренерский штаб войдут главный тренер юниорской сборной России и главный тренер сборной России U16 .

Таким образом, покинет национальную команду после 6 лет работы.

На МЧМ-2020 59-летний Ларионов был помощником Брагина. На турнире сборная России заняла второе место, проиграв в финале команде Канады.

Ларионов собирался работать тренером еще в 2009-м. Говорил, что его звали в Уфу и Сан-Хосе, но начал только в молодежке