У Федуна коронавирус, Бундеслига вернется 16 мая, КХЛ без чемпиона, Минспорта и игроки РПЛ за доигровку сезона и другие новости утра

1. Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом. Владелец «Спартака» в стабильном состоянии, болезнь протекает не в тяжелой форме. По словам Андрея Федуна, его брат чувствует себя «более-менее терпимо».
Коронавирус также диагностирован у двух сотрудников «Локомотива».
2. Бундеслига официально будет возобновлена уже 16 мая. Василий Уткин поздравил немцев и жестко прошелся по российскому футболу.
3. КХЛ не будет определять победителя Кубка Гагарина в этом сезоне. Пользователи Sports.ru тем временем признали «Салават»-2011 лучшей чемпионской командой в истории лиги.
4. РФС и Минспорта хотят, чтобы сезон РПЛ был доигран. Футболисты тоже за возобновление чемпионата. Планов играть в одном или нескольких регионах у РФС нет, как и досрочно сворачивать Кубок России.
5. При этом в Москве до 31 мая продлили запрет на проведение спортивных мероприятий.
6. Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик попали в базу данных «Миротворца» за съемки в российском фильме о церкви. Им уже готовы предоставить гражданство РФ.
7. Игорь Ларионов может стать новым главным тренером молодежной сборной России по хоккею.
8. Форвард «Спартака» Александр Соболев стал героем «КраСавы»: рассказал о сорвавшемся трансфере в «Лечче», о покупке Porsche у Кокорина и о том, почему не сработался с Андреем Тихоновым.
9. Олимпийский чемпион по шорт-треку Лим Хе Чун осужден за домогательство. Он стянул штаны с партнера по команде
10. Хендерсон признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии BBC, Клопп – лучший тренер. В символической сборной семь игроков «Ливерпуля».
11. «Зенит» предлагает Сергею Семаку зарплату 1,8 млн евро, с бонусами сумма может вырасти до двух миллионов.
12. Лига 1 признала Килиана Мбаппе лучшим бомбардиром сезона, хотя Виссам Бен-Йеддер забил столько же.
13. Международная федерация лыжных видов спорта получила от WADA данные о применении допинга российскими лыжниками.
14. Сербский тренер Марко Николич 15 мая прилетит в Москву для подписания контракта с «Локомотивом».
15. Яромир Ягр признан лучшим правым нападающим за 53 года по версии NHL.com. В топ-16 попали двое россиян.
16. На Кубке наций по шахматам сборная России сыграла вничью с Индией и уступила команде Европы.
17. Гонки «Индикар» стартуют 6 июня без зрителей
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