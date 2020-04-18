Арбелоа о Месси и Роналду: «Хорошо бы собрать их в одной команде, но им было бы нелегко играть вместе»

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Бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа не стал выбирать между форвардами Лионелем Месси и Криштиану Роналду.  

«Пустой спор. Я семь лет играл в одной команде с Криштиану и видел, как он тренируется. Могу сказать, что талант у него тоже есть. 

Не понимаю, когда говорят, что Криштиану сделал себя сам, но почему-то талант, с помощью которого он всего этого добился, остается на заднем плане.

Они оба серьезно относятся к работе и имеют крепкий характер. Был бы хороший эксперимент – собрать их [в одной команде], но им будет нелегко играть вместе, потому что каждый из них претендует на ведущую роль», – сказал Арбелоа. 

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