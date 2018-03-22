Кубок наций. Сборная России играет с Индией, США против Китая, другие встречи

Сегодня пройдут очередные партии в рамках онлайн-турнира по шахматам . Сборная России встретится с Индией и командой Европы.

Кубок наций

5 тур

Начало партий – 16.00 по московскому времени.

Индия – Россия – 2:2





США – Китай – 1,5:2,5





Сборная остального мира – Европа – 1,5:2,5





6 тур

Начало партий – 17.45 по московскому времени.

Россия – Европа





США – Индия





Сборная остального мира – Китай





Турнирное положение: Китай – 9 очков, Европа – 7, Россия, США – по 5, Сборная остального мира, Индия – по 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходит в онлайн-формате. На первом этапе команды играют друг против друга дважды по круговой системе. Две сильнейшие команды после 10 туров выходят в суперфинальный матч.

Если суперфинал завершается вничью, побеждает команда, занявшая первое место на групповом этапе.