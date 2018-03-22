Кубок наций. Сборная России играет с Индией, США против Китая, другие встречи

Сегодня пройдут очередные партии в рамках онлайн-турнира ФИДЕ по шахматам «Кубок наций». Сборная России встретится с Индией и командой Европы.
Кубок наций
5 тур
Начало партий – 16.00 по московскому времени.
Индия – Россия – 2:2
США – Китай – 1,5:2,5
Сборная остального мира – Европа – 1,5:2,5
6 тур
Начало партий – 17.45 по московскому времени.
Россия – Европа
США – Индия
Сборная остального мира – Китай
Турнирное положение: Китай – 9 очков, Европа – 7, Россия, США – по 5, Сборная остального мира, Индия – по 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир проходит в онлайн-формате. На первом этапе команды играют друг против друга дважды по круговой системе. Две сильнейшие команды после 10 туров выходят в суперфинальный матч.
Если суперфинал завершается вничью, побеждает команда, занявшая первое место на групповом этапе.