КХЛ не будет определять победителя Кубка Гагарина

приняла решение не определять обладателя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона-2019/20 из-за коронавируса.

«В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу.

Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона-2019/2020 и призеров чемпионата КХЛ, не существует», – говорится в сообщении лиги.

Во второй раунд Кубка Гагарина вышли , «Барыс», , «Йокерит», , , СКА и . Этим командам присвоено технически единое 1-8-е место без соответствующих правовых последствий для клубов.

Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд в соответствии с пунктами 7-8 статьи 24 спортивного регламента КХЛ.

Отмечается, что на утверждение совета директоров будет вынесена поправка в регламент КХЛ об особом порядке, устанавливаемом ФХР, для определения чемпиона России по хоккею, а также серебряного и бронзового призеров в сезоне-2019/2020.