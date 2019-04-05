КХЛ не будет определять победителя Кубка Гагарина

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КХЛ приняла решение не определять обладателя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона-2019/20 из-за коронавируса.

«В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу.

Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона-2019/2020 и призеров чемпионата КХЛ, не существует», – говорится в сообщении лиги.

Во второй раунд Кубка Гагарина вышли «Ак Барс», «Барыс», «Динамо», «Йокерит», «Салават Юлаев», «Сибирь», СКА и ЦСКА. Этим командам присвоено технически единое 1-8-е место без соответствующих правовых последствий для клубов.

Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд в соответствии с пунктами 7-8 статьи 24 спортивного регламента КХЛ.

Отмечается, что на утверждение совета директоров будет вынесена поправка в регламент КХЛ об особом порядке, устанавливаемом ФХР, для определения чемпиона России по хоккею, а также серебряного и бронзового призеров в сезоне-2019/2020.

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