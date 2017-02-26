Даниил Квят: «Сейчас Россия стала более развитой, хотя в начале 2000-х страна была отстающей в технологическом плане»

Пилот Даниил Квят поделился мнением о том, как изменилась Россия за последние 20 лет.

«На самом деле, я не помню конец 1990-х. Помню начало 2000-х – в стране происходили перемены. Теперь она стала более современной. Если в 2000-х было ощущение, что страна отстает в технологическом плане, то сейчас она более развитая – к примеру, это касается Москвы и Санкт-Петербурга, туристам там комфортно.

Помню ли я машины «Лада»? Да, помню, раньше на улицах их было очень-очень много. Сегодня, конечно, гораздо меньше. Они казались немного устаревшими, но новые авто, которые производятся сейчас, выглядят чуть лучше», – рассказал российский гонщик.

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